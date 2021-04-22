Акцию Black Lives Matter запретили на Олимпиаде в Токио. Фото: УП

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Международный олимпийский комитет запретил проводить акцию Black Lives Matter на Олимпийских играх 2021 года в Токио.

Запрет BLM будет действовать в рамках общего положения о запрете политической, религиозной и расовой пропаганды на соревнованиях, которое содержится в Олимпийской хартии. Ранее сторонники Black Lives Matter выступали за пересмотр этого пункта, но 21 апреля МОК оставил все в силе. Об этом 22 апреля сообщила председатель Комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри, передает Reuters.

По ее словам, был проведен опрос среди более 3,5 тыс. атлетов по BLM на Играх и 70% выступили против демонстрации и выражения своих взглядов на соревнованиях, а также во время церемоний открытия и закрытия. Еще 67% опрошенных респондентов выступили против жестов на церемонии награждения.

В Комитете предупредили о санкциях в отношении тех, кто публично выразит солидарность с движением Black Lives Matter. О каком наказании идет речь, пока неизвестно.

Напомним, в сентябре 2020 года вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс заявил, что Олимпийские игры в Токио состоятся в 2021 году, независимо от ситуации с пандемией COVID-19. Он заявил, что летняя Олимпиада станет «игры, которые победили коронавирус», спортивное мероприятие больше не будут переносить.