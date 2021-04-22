Экстремальную вспышку на ближайшей к Солнцу звезде зафиксировали ученые, фото:ab-news

https://racurs.ua/n153639-blijayshiy-sosed-solnca-razrazilsya-moschnoy-vspyshkoy.html

Ракурс

Ученые зарегистрировали крупнейшую за всю историю наблюдений в галактике вспышку у ближайшего соседа Солнца — звезды Проксима Центавра.

Астрофизики из Университета Колорадо в Боулдере, США, измерили, что звезда Проксима Центавра во время вспышки стала в 14 тыс. раз ярче, сообщает SCI News.



По словам астрофизика Мередит МакГрегора, Проксима Центавра — маленькая, но мощная звезда. Этот красный карлик имеет примерно одну восьмую массы нашего Солнца.



Звезда находится всего в четырех световых годах от Солнца и имеет как минимум две планеты, одна из которых может выглядеть примерно как Земля.



Астрофизики вели наблюдения за звездой 40 часов с помощью девяти телескопов на Земле и в космосе. В процессе ученых ждал сюрприз: они увидели, как Проксима Центавра выпустила вспышку излучений чрезвычайной силы.



Явление длилось всего 7 секунд. И хотя вспышка не дала много видимого света, но наблюдался сверхмощный всплеск ультрафиолетового излучения. Вспышка была примерно в 100 раз мощнее любого аналогичного взрыва, наблюдаемого на Солнце.



Проксима Центавра долгое время была целью изучения ученых, которые надеются найти жизнь за пределами Солнечной системы, поскольку эта звезда расположена в относительной близости к нашей планете. Вокруг нее находится так называемая «обитаемая зона» — область с правильным диапазоном температур для сохранения жидкой воды на поверхности планеты.



Но, по словам астрофизиков, у подобных звезд есть одна особенность: красные карлики намного активнее Солнца.



Планеты вокруг красного карлика подвергаются ударам от подобных вспышек один или несколько раз в день. Если бы там существовала жизнь, она бы сильно отличалась от всего, что есть на Земле, считают ученые.



Напомним, NASA опубликовало снимки ближайших к Солнцу звезд — Проксимы Центавра и Вольф 359.