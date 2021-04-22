Россией управляет король обезьян – Турчинов о цитатах Путина из Киплинга

https://racurs.ua/n153640-rossiey-upravlyaet-korol-obezyan-turchinov-o-citatah-putina-iz-kiplinga.html

Ракурс

Агрессивная политика Владимира Путина, президента РФ, ставит под сомнение его адекватность.

Решение в России принимает только один человек, адекватность которого под большим вопросом. Об этом сказал экс-председатель Верховной Рады Украины, и.о. президента Украины в 2014 году Александр Турчинов в эфире «5 канала».

Говоря о предложенной хозяином Кремля аналогии с произведением Киплинга, окружению Путина больше всего подходит образ бандерлогов, которые выполняют любое указание своего неадекватного короля обезьян, — сказал Турчинов.

По его мнению, реалии внешней и внутренней политики России сегодня такие, «что решения в этой стране принимает только один человек, а все остальные должны их выполнять, несмотря на их неадекватность».

Турчинов отметил, что в России уже далеко не авторитарная, а тоталитарная система власти, «которая сегодня является реальной опасностью для мира».

Путин начинает наглеть, когда видит слабость оппонентов, поэтому его нынешней демонстративной агрессивности надо противопоставить не пустой пиар, а реальную силу и единство нашей страны, — подчеркнул Турчинов.

Напомним, в послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предостерег мир от перехода красных линий относительно России. Он заявил о том, что многие другие страны «хамят Москве», а Кремль ответит на провокации Запада, который «задирает» Россию.