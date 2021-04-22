ПАСЕ потребовала освободить Навального до 7 июня. Фото: navalny.com

https://racurs.ua/n153641-pase-potrebovala-osvobodit-navalnogo-rossiyskaya-delegaciya-otreagirovala.html

Ракурс

Алексея Навального требует освободить Парламентская ассамблея Совета Европы.

В четверг, 22 апреля, ПАСЕ приняла резолюцию с призывом освободить Навального и оказать ему всю нужную медицинскую помощь, включая обследование и лечение врачом по его выбору. Европейскому комитету по предупреждению пыток предложили провести контрольный визит в колонию, где содержится оппозиционер. Москву призвали разрешить публикацию любых отчетов по итогам такого посещения. Резолюцию поддержали 105 человек, 26 проголосовали против и 11 воздержались, сообщает «Интерфакс».

В резолюции говорится о том, что в тюрьме здоровье Навального значительно ухудшилось, указывается и на возможные нарушения в случае с Навальным Европейской конвенции о правах человека.

Ассамблея призвала освободить Навального к следующему заседанию Комитета министров Совета Европы по теме прав человека, которое запланировано на 7−9 июня 2021 года.

Глава российской делегации уже заявил, что Россия «не будет выполнять политизированные решения ЕСПЧ и других институтов Совета Европы ни по Крыму, ни по Навальному».

Напомним, в конце марта известный российский оппозиционер и видеоблоггер Алексей Навальный объявил голодовку и требует допустить к нему врача из-за ухудшения состояния здоровья.