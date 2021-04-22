Гладковского-младшего НАБУ объявило в розыск

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По делу Олега Гладковского Антикоррупционное бюро объявило в розыск сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО.

Речь идет об Игоре Олеговиче Гладковском, одном из восьми подозреваемых по делу «Оптимумспецдеталь». НАБУ объявило его в розыск 21 апреля. Об этом пресс-служба бюро сообщила 22 апреля.

Гладковского-младшего подозревали в получении 950 тыс. грн неправомерной выгоды за то, что он через своего отца влиял на решения гендиректора «Укрспецэкспорта» в пользу ООО «Оптимумспецдеталь».

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура в декабре 2020 года сообщили Игорю Гладковскому о подозрении. В апреле Гладковский-младший трижды не явился на вызов в САП для получения копии обвинительного акта.

Суд ограничил его в ознакомлении с материалами до 15 апреля 2021 года. Младшего из Гладковских вызвали в САП на 16 апреля, а затем повторно на 20 и 21 апреля для получения копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования. Подозреваемый не пришел в САП.

По данным следствия, компания Гладковского-младшего ООО «Оптимумспецдеталь» в 2015—2017 годах получала преимущество при заключении договоров и расчетов с предприятиями «Укроборонпрома».

За это руководитель фирмы якобы получал «откат» — 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. НАБУ считает, что Игорь Гладковский получил 950 тыс. грн неправомерной выгоды. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 369−2 (злоупотребление влиянием) УК Украины.