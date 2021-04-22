Українських рибалок затримали біля берегів окупованого Криму, фото — ТСН

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Ракурс

Берегова охорона ФСБ Росії затримала українське риболовне судно за 40 миль (74 км) від окупованого Криму.

Причина такого кроку, за словами росіян, «незаконний видобуток риби», повідомляє росагенство ТАСС.

На судні перебували двоє членів екіпажу — громадяни України. ФСБ повідомила, що так званий суд вже оштрафував капітана судна на 257 тис. рублів. Українське МЗС на цю подію наразі не відреагувало.

За даними ФСБ, рибалки на судні ЯОД-2483 приписані до порту Очаків у Миколаївській області. Їх затримали за чотири десятки миль на північний захід від мису Прибійний. Українці встигли зловити кілька десятків рибин камбали-калкана і ската.

Силовики заявили, що на судні перебували два члени екіпажу — громадяни України. Наразі підтвердження цієї інформації з інших джерел немає, а українські органи влади на інцидент не реагували.