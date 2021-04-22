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Ракурс
Зеленський відреагував на заяву Росії про відведення армії від кордонів

Зеленський відреагував на відведення армії РФ від кордонів

22 кві 2021, 18:06
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Володимир Зеленський 22 квітня прокоментував заяву Росії про відвід армії від кордону з Україною. За його словами, зменшення чисельності російських військ на кордоні пропорційно знижує напругу.

Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру, — йдеться у повідомленні на Твіттер-сторінці президента.

Зеленський також подякував міжнародним партнерам за підтримку Києва.


Нагадаємо, раніше сьогодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив Генеральному штабу РФ і командувачам військами повернути до місць постійної дислокації армію, перекинуту навесні до кордонів України. Шойгу заявив, що Москва починає відведення військ Південного і Західного військових округів у пункти постійної дислокації з 23 квітня.

Впродовж останніх тижнів Кремль стягував збройні сили до кордонів. Через це низка українських та західних лідерів говорили про загрозу військової ескалації. РФ зосередила вздовж кордонів та в анексованому Криму понад 100 тис. солдат. Йдеться про перекидання російських сухопутних військ, а також концентрацію бойових кораблів з Балтійського, Північного флоту і Каспійської флотилії у Чорному морі. Настільки відкрите переміщення військ і техніки РФ, на думку експертів, вказує на бажання Путіна продемонструвати силу, оскільки для початку серйозної військової операції армію стягують більш таємно.

Джерело: Ракурс


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