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Ракурс
Чи треба перевіряти рівень антитіл після COVID-вакцинації, розповів імунолог

Чи треба перевіряти рівень антитіл після COVID-вакцинації, розповів імунолог

22 кві 2021, 20:07
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Чи треба перевіряти рівень антитіл до коронавірусу після вакцинації від COVID-19, розповів очільник Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, лікар-імунолог Федір Лапій.

Непотрібно цього робити. Потрібно, якщо це представляє науковий інтерес, — повідомив імунолог під час вебінару «Вакцинація від COVID-19 для освітян».

За його словами, антитіла після імунізації виробляються до S-протеїну, а під час рутинного визначення рівня антитіл у лабораторії визначаються антитіла до нуклеопротеїну вірусу.

Це різні тест-системи, які використовуються з різною метою, — додав Лапій.

Окрім цього, лікар переконаний, що не потрібно визначати рівень антитіл після перенесеної коронавірусної інфекції.


Нагадаємо, впродовж 21 квітня в Україні вакцинувалися понад 14 тис. громадян. Загалом щеплення отримали 491 тис. 877 осіб.

Вакцинація від коронавірусу в Україні / РНБО

Джерело: Ракурс


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