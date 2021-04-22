Війни не буде, всі на городах — Резніков про агресію РФ

https://racurs.ua/ua/n153668-viyny-ne-bude-vsi-na-gorodah-reznikov-pro-agresiu-rf.html

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Чи буде війна з Росією, спрогнозував міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков. Він переконаний, що вторгнення РФ вдасться уникнути, оскільки в українців зараз «за графіком — городи».

Попри це чиновник визнав, що скупчення армії Кремля біля українських кордонів викликає напругу громадян, тому він вирішив їх таким чином заспокоїти. Про це віце-прем'єр заявив 22 квітня під час брифінгу у Миколаєві.

Напевно, існує напруга в суспільстві і дуже часто мене запитують, чи буде війна чи не буде, враховуючи скупчення російських військ уздовж наших кордонів, окупованого Криму і лінії зіткнення. Я вам скажу так — я дуже позитивно налаштована людина, війни не буде і її не повинно бути. У нас зараз час не для війни, у нас зараз, вибачте, городи за графіком, — заявив міністр.

За словами Резнікова, зараз українцям потрібно займатися мирним життям. Він також висловив сподівання, що подібні настрої мають і росіяни.

Міністр також додав, що не чекав відповіді президента РФ Володимира Путіна на пропозицію Володимира Зеленського зустрітися на Донбасі.

Ще раз повторюю — війни не буде. Це головне. Ідіть копайте городи, святкуйте Великдень, займайтеся мирним життям, — підсумував він.

Нагадаємо, раніше сьогодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив Генеральному штабу РФ і командувачам військами повернути до місць постійної дислокації армію, перекинуту навесні до кордонів України. Шойгу заявив, що Москва починає відведення військ Південного і Західного військових округів у пункти постійної дислокації з 23 квітня.

Впродовж останніх тижнів Кремль стягував збройні сили до кордонів. Через це низка українських та західних лідерів говорили про загрозу військової ескалації. РФ зосередила вздовж кордонів та в анексованому Криму понад 100 тис. солдат. Йдеться про перекидання російських сухопутних військ, а також концентрацію бойових кораблів з Балтійського, Північного флоту і Каспійської флотилії у Чорному морі.