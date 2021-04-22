ЦВК визнала Вірастюка переможцем довиборів у Раду

https://racurs.ua/ua/n153669-cvk-vyznala-virastuka-peremojcem-dovyboriv-u-radu.html

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Василь Вірастюк поповнить лави народних депутатів — Центральна виборча комісія на засіданні 22 квітня офіційно визнала його перемогу на додаткових виборах до Верховної Ради.

Вірастюка офіційно обрано нардепом. ЦВК встановила результати виборів в окрузі № 87 та визнала кандидата від партії «Слуга народу» обраним народним депутатом України, — інформує ОПОРА у Твіттері.

Згідно з протоколом окружної виборчої комісії, представник партії Володимира Зеленського заручився підтримкою 15 тис. 536 голосів виборців (31,25%).

Нагадаємо, головний конкурент Вірастюка — представник від партії «За майбутнє" Олександр Шевченко та представник «Свободи» Руслан Кошулинський — набрали 29,69% та 28,86% відповідно.

16 квітня ЦВК прийняла для обробки протокол окружної виборчої комісії № 87 із позначкою «Уточнений». Тоді ж стало відомо про дві судові справи щодо складання уточненого протоколу окружною комісією.

Раніше ми повідомляли, що довибори до Верховної Ради в окрузі № 87 на Івано-Франківщині відбулися з порушеннями. Процес встановлення підсумків голосування супроводжувався надмірною політизацією роботи членів ОВК та постійними ротаціями у її складі.