Путин обвинил Зеленского в разрушении РПЦ и русского языка

https://racurs.ua/n153671-putin-obvinil-zelenskogo-v-razrushenii-rpc-i-russkogo-yazyka.html

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Владимир Путин, лидер страны-агрессора РФ, обвинил действующее руководство Украины в разрушении Русской православной церкви, а также негативном отношении к русскому языку. Таким образом он во время брифинга с белорусским диктатором Александром Лукашенко 22 апреля в Москве прокомментировал современные российско-украинские отношения.

В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Это касается ряда мер в двухсторонних отношениях напрямую: отношения к Русской православной церкви и ее разрушения по сути, попытки разрушения. Это касается отношения к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины и к российским гражданам, проживающим в Украине. Очень много шагов направлены на разрушение наших отношений, о чем мы можем только сожалеть, — заявил Путин.



Напомним, ранее сегодня он также пригласил президента Владимира Зеленского посетить Москву в ответ на предложение украинского лидера провести встречу на Донбассе. Путин, в свою очередь, отказался говорить о войне на Донбассе, а традиционно «отправил» Киев общаться с террористами из марионеточных ЛНР-ДНР.