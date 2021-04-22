Росія не відведе всі війська, а техніку залишить під Воронежем — CIT

https://racurs.ua/ua/n153672-rosiya-ne-vidvede-vsi-viyska-a-tehniku-zalyshyt-pid-voronejem-cit.html

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Росія не відведе усі свої війська від кордону з Україною, оскільки техніка 41-ї армії збройних сил Росії залишається на полігоні під Воронежем. Також Кремль продовжує стягувати війська на територію окупованого Криму.

Такий висновок зробили розслідувачі з Conflict Intelligence Team.

Військова техніка РФ буде скупчена у польовому таборі під Воронежом попри відведення особового складу від українських кордонів. Згідно з наказом міністра оборони Росії Сергія Шойгу, російські солдати до 1 травня повинні повернутися на місця постійної дислокації. Однак Шойгу уточнив, що техніка 41-ї армії, яка була розташована під Воронежом неподалік українського кордону, залишиться «щонайменше до вересня» задля участі у військових навчаннях «Захід-2021».

На думку CIT, за потреби особовий склад 41-ї російської армії можуть перекинути назад до табору впродовж кількох днів.

У поєднанні з частинами, які постійно базуються біля кордону України і в Криму, це означає, що певна загроза вторгнення регулярної армії РФ на Донбас або підконтрольну територію України зберігається, хоча останнє потребуватиме нового перекидання військ, — підсумували розслідувачі.

У CIT нагадали про подібну ситуацію, яка склалася у травні 2014 року. Тоді Москва також заявляла про відведення військ від українського кордону, проте відвела не всі сили і в липні почала обстрілювати ЗСУ через кордон, а в серпні з підкріпленням увійшла на Донбас.

Нагадаємо, раніше 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив Генеральному штабу РФ і командувачам військами повернути до місць постійної дислокації армію, перекинуту навесні до кордонів України. Шойгу заявив, що Москва починає відведення військ Південного і Західного військових округів у пункти постійної дислокації з 23 квітня.

Впродовж останніх тижнів Кремль стягував збройні сили до кордонів. Через це низка українських та західних лідерів говорили про загрозу військової ескалації. РФ зосередила вздовж кордонів та в анексованому Криму понад 100 тис. солдат. Йдеться про перекидання російських сухопутних військ, а також концентрацію бойових кораблів з Балтійського, Північного флоту і Каспійської флотилії у Чорному морі.