«Слуги» визначилися, що робити зі скандальним Тищенком — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n153673-slugy-vyznachylysya-scho-robyty-zi-skandalnym-tyschenkom-zmi.htmlРакурс
Фракція «Слуга народу» вчора, 22 квітня, провела засідання, на якому заслухали народних депутатів Євгенія Шевченка та Миколу Тищенка, котрі нещодавно опинилися в центрі скандалів.
Про це повідомляє прес-служба фракції.
Зазначається, що Тищенка заслухали з приводу скандальної вечірки на честь дня народження його дружини, влаштованої під час карантину у Fairmont Grand Hotel Kyiv. Тищенко раніше заявляв, що святкування будь-чого в готельних номерах абсолютно не заборонене, а карантинні обмеження стосуються ресторанів.
Під час засідання фракції було досягнуто домовленості, що Тищенко заплатить штраф та придбає за свої кошти щось для військових на Донбасі. Про це повідомляє видання «Бабель» з посиланням на джерело у фракції.
Він вибачився, повторив, що зняв номер в Fairmont, що любить дружину і поважає президента, — розповіло джерело.
Зазначається, що засідання фракції відбувалося у Zoom, а модерував розмову народний депутат Андрій Герус.
За інформацією видання, за Тищенка вступилися деякі депутати і «склалося враження, що фракція загалом його підтримує".
Щодо Шевченка, який нещодавно здійснив візит до Білорусі, де зустрічався з самопроголошеним президентом цієї країни Олександром Лукашенком, було вирішено провести голосування шляхом збору підписів стосовно подальшого його перебування у складі парламентської фракції «Слуга Народу».
Євгеній Шевченко не був делегований аніким на проведення будь-яких перемовин з офіційними особами Білорусі, — наголошують у прес-службі «Слуги народу».