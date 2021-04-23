Микола Тищенко, фото: «Страна»

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Ракурс

Фракція «Слуга народу» вчора, 22 квітня, провела засідання, на якому заслухали народних депутатів Євгенія Шевченка та Миколу Тищенка, котрі нещодавно опинилися в центрі скандалів.

Про це повідомляє прес-служба фракції.

Зазначається, що Тищенка заслухали з приводу скандальної вечірки на честь дня народження його дружини, влаштованої під час карантину у Fairmont Grand Hotel Kyiv. Тищенко раніше заявляв, що святкування будь-чого в готельних номерах абсолютно не заборонене, а карантинні обмеження стосуються ресторанів.

Під час засідання фракції було досягнуто домовленості, що Тищенко заплатить штраф та придбає за свої кошти щось для військових на Донбасі. Про це повідомляє видання «Бабель» з посиланням на джерело у фракції.

Він вибачився, повторив, що зняв номер в Fairmont, що любить дружину і поважає президента, — розповіло джерело.

Зазначається, що засідання фракції відбувалося у Zoom, а модерував розмову народний депутат Андрій Герус.

За інформацією видання, за Тищенка вступилися деякі депутати і «склалося враження, що фракція загалом його підтримує".

Щодо Шевченка, який нещодавно здійснив візит до Білорусі, де зустрічався з самопроголошеним президентом цієї країни Олександром Лукашенком, було вирішено провести голосування шляхом збору підписів стосовно подальшого його перебування у складі парламентської фракції «Слуга Народу».