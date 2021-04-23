Ігор Коломойський, фото: Zik

https://racurs.ua/ua/n153674-sbu-provela-obshuk-u-biznes-centri-de-roztashovanyy-ofis-kolomoyskogo-foto-video.html

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До бізнес-центру «Мілленніум», де розташований офіс олігарха Ігоря Коломойського, прийшли обшуками співробітники СБУ.

Обшуки розпочалися о 20.30 22 жовтня і завершилися на початку доби 23 жовтня. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив журналіст «Схем» Михайло Ткач.

Коломойський в коментарі телефоном повідомив що він не отримував ніяких офіційних звернень від правоохоронців. Причин обшуків поки не знає. Перебуває в Дніпрі. Офіційного офісу в БЦ «Мілленіум» не має, — зазначив Ткач.

Обшук СБУ проводили разом зі співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, повідомляє видання «Бабель».

За інформацією видання, співробітники СБУ діяли у межах «справи «Центренерго».

ПАТ «Центренерго» — це енергетична компанія, яка займається виробництвом та постачанням електроенергії. До її складу входять три теплові електростанції (Вуглегірська, Зміївська та Трипільська), частка у загальному обсязі виробленої в Україні електроенергії становить 8%.

Нагадаємо, нещодавно американські ЗМІ оприлюднили розслідування про незаконні оборудки Коломойського на території США.