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Ігор Коломойський, фото: Zik

СБУ провела обшук у бізнес-центрі, де розташований офіс Коломойського (ФОТО, ВІДЕО)

23 кві 2021, 08:56
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До бізнес-центру «Мілленніум», де розташований офіс олігарха Ігоря Коломойського, прийшли обшуками співробітники СБУ.

Обшуки розпочалися о 20.30 22 жовтня і завершилися на початку доби 23 жовтня. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив журналіст «Схем» Михайло Ткач.

Коломойський в коментарі телефоном повідомив що він не отримував ніяких офіційних звернень від правоохоронців. Причин обшуків поки не знає. Перебуває в Дніпрі. Офіційного офісу в БЦ «Мілленіум» не має, — зазначив Ткач.

Обшук СБУ проводили разом зі співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, повідомляє видання «Бабель».

За інформацією видання, співробітники СБУ діяли у межах «справи «Центренерго».

ПАТ «Центренерго» — це енергетична компанія, яка займається виробництвом та постачанням електроенергії. До її складу входять три теплові електростанції (Вуглегірська, Зміївська та Трипільська), частка у загальному обсязі виробленої в Україні електроенергії становить 8%.

Під час обшуків, фото: Михайло Ткач

Під час обшуків, фото: Михайло Ткач

Під час обшуків, фото: Михайло Ткач

Під час обшуків, фото: Михайло Ткач


Нагадаємо, нещодавно американські ЗМІ оприлюднили розслідування про незаконні оборудки Коломойського на території США.


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