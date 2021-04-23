В Україну прибуло 367 тис. доз вакцини AstraZeneca

https://racurs.ua/ua/n153675-367-tys-doz-koreyskoyi-vakcyny-astrazeneca-pryvezly-v-ukrayinu.html

Ракурс

Відбулася нова поставка вакцини від коронавірусу англо-шведського виробника AstraZeneca. Вранці 23 квітня в аеропорту «Київ» приземлився літак з 367 тис. 200 дозами вакцини проти коронавірусу AstraZeneca-SKBio, яку виготовили в Південній Кореї. Вакцина прибула в рамках програми COVAX.

Вакцину відразу розподілять по регіонах і будуть використовувати як для повторного щеплення, так і як першого щеплення проти COVID-19. Йдеться про вакцинацію пріоритетних груп і людей від 65 років, повідомляє прес-служба МОЗ.

Важливо, що в умовах жорсткої конкуренції і боротьби за доступ до вакцин у світі COVAX на практиці підтверджує виконання завдань, для яких і створювалось це глобальне партнерство — забезпечити справедливі можливості для всіх. Україна, виконавши свої зобов’язання перед глобальним механізмом, отримує першу поставку, яка негайно буде передана тим категоріям, для яких вона призначається, — цитує прес-служба відомства Віктора Ляшка, заступника міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря України.

«Ракурс» повідомляв, що очільник МОЗ Максим Степанов запевняв: вакцини CoviShield та AstraZeneca — ідентичні, оскільки шведсько-британську вакцину виробляють одразу декілька компаній, зокрема AstraZeneca-SKBio у Південній Кореї та Інститут сироватки крові в Індії. Обидві версії вакцини до використання схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я.

Зараз в Україні від COVID-19 вакцинують трьома вакцинами: AstraZeneca/Covishield, CoronaVac від китайської компанії Sinovac, а також розпочали щеплення вакцинами Pfizer — перші 117 тис. доз прибули в Україну за міжнародною ініціативою COVAX.

Вакцина корейського виробника має ідентичний склад, як і AstraZeneca та Covishield. Діюча речовина — модифікований аденовірус, що містить у собі специфічний білок коронавірусу, який викликає імунну відповідь.

Генетичний матеріал у вакцині, що вводиться людині, забезпечує синтез білка, який викликає імунну відповідь для захисту від COVID-19. Коли вакцинована людина контактує з коронавірусом, імунна система розпізнає вірус і запобігає зараженню клітин організму.

Ефективність цієї вакцини варіюється від 63% у захисті від симптоматичного COVID-19 осіб від 18 років.

Термін зберігання цієї вакцини — 6 місяців при температурі від +2 до +8 С, а відкритий флакон можна використати протягом 6 годин.