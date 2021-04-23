В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n153676-koronavirus-v-ukrayini-zafiksovano-vje-ponad-2-mln-vypadkiv-zahvoruvannya-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 22 квітня, зафіксовано ще 14 тис. 277 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 591 дитина та 277 медпрацівників.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Найбільша кількість нових випадків коронавірусу за добу зафіксована в таких регіонах:

Дніпропетровській області — 1 тис. 296;

Києві — 1 тис. 269;

Харківській області — 1 тис. 137;

Львівській області — 926;

Київській області — 922.

Госпіталізували за добу 3 тис. 728 пацієнтів, наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють понад 410,6 тис. осіб.

Померли за добу 434 хворих, одужали 18 тис. 964 особи.

За добу здійснено 95 тис. 740 тестувань на коронавірус.

За весь час пандемії коронавірусу в Україні:

захворіли 2 млн 4 тис. 630 осіб;

одужали 1 млн 552 тис. 267 пацієнтів;

померли 41 тис. 700 осіб.

Щеплення від коронавірусу за добу отримали 16 тис. 169 людей. За весь час кампанії вакцинації в Україні:

508 тис. 44 особи одержали першу з двох необхідних доз;

п’ять осіб одержали дві дози вакцини (пройшли повний курс вакцинації), з них дві особи отримали першу дозу за кордоном.

Нагадаємо, Україна планує залучити кредит Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) на боротьбу з епідемією COVID-19.