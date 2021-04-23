В Україні триває епідемія коронавірусу, фото:

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися, проте Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) не планує запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень, який невдовзі відзначатимуть.

Головний санітарний лікар Україні Віктор Ляшко повідомив про це сьогодні, 23 квітня, під час відеобрифінгу.

Проте, за словами Ляшка, міністерство підготувало рекомендації для релігійних закладів:

заохочувати «онлайн-богослужіння» для вірян та організовувати зовнішні богослужіння;

збільшити кількість сесій благословення та зменшити їхню тривалість;

зафіксувати вхідні двері на територію та у приміщення храмів у відкритому стані, для того, щоб забезпечити повітрообмін;

встановити обмеження на відвідування служби перед благословенням всередині храмів та забезпечити дотримання дистанції між вірянами на вулиці не менше ніж 1,5 м;

на вулиці в цих умовах обов’язково одягати маски;

рекомендувати відвідувати обряд благословення та освячення їжі лише одній особі від сім’ї.

Також Ляшко озвучив рекомендації для населення:

утримуватися від відвідування храмів людям похилого віку та особам з хронічними захворюваннями — святковий кошик краще освятити на свіжому повітрі біля храму;

утриматись від святкових відвідувань родичів та друзів, щоб не наражати на небезпеку один одного (особливо це стосується людей похилого віку з хронічними хворобами);

краще, щоб на Великдень до храму йшов лише хтось один із родини.

Я думаю, що при виконанні цих норм нам вдасться запобігти значному зростанню кількості випадків коронавірусної хвороби і свята пройдуть безпечно, — резюмував Ляшко.

Нагадаємо, за весь час пандемії коронавірусу в Україні зафіксували вже понад 2 млн випадків COVID-19.