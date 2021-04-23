Обыски в ТЦ Millenium. Фото: Схемы

https://racurs.ua/n153682-obyski-v-tc-millenium-poyavilas-reakciya-kolomoyskogo-i-novye-podrobnosti.html

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Обыски в торговом центре Millenium в Киеве Служба безопасности Украины проводила по делу ПАО «Центрэнерго».

Дело касается о причастности некоторых фирм к возможным преступлениям в компании «Центрэнерго». Об этом 23 апреля сообщает «Украинская правда» со ссылкой на информированного собеседника в Офисе генерального прокурора.

Накануне генпрокурор Ирина Венедиктова подписала четыре разрешения на обыски — по количеству расположенных в здании ТРЦ приемных народных депутатов из орбиты олигарха Игоря Коломойского: Игоря Палицы, Максима Бужанского и Александра Дубинского и Василевской-Смаглюк.

Пресс-служба СБУ в комментарии «Украинской правде» сообщила, что следователи спецслужбы проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту продажи «Центрэнерго» на разных сегментах рынка электроэнергии, произведенной указанным государственным предприятием по ценам, которые на 20−30% ниже себестоимости ее производства. Правоохранители считают, что был нанесен ущерб обществу на сумму почти 225 млн грн.

Обыски в ТЦ Millenium уже прокомментировал олигарх Игорь Коломойский. Он утверждает, что не получал никаких обращений от правоохранителей относительно обыска в киевском бизнес-центре.

Ничего не получал. Никаких сигналов или запросов. Я в Днепре. Смотрю кино, — заявил он в комментарии журналисту Михаилу Ткач, который поделился этим на своей странице в Facebook.



Также олигарх отметил, что не знает, по каким причинам проводят обыски, и опроверг информацию, что имеет офис в этом бизнес-центре.

Напомним, 22 октября в бизнес-центр «Милленниум», где расположен офис олигарха Игоря Коломойского, пришли с обысками сотрудники СБУ. Обыски начались в 20.30 и завершились в начале суток 23 октября.