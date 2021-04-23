Это только слова — США заявили, что будут следить за отводом российских войскhttps://racurs.ua/n153681-eto-tolko-slova-ssha-zayavili-chto-budut-sledit-za-otvodom-rossiyskih-voysk.htmlРакурс
В США заявили, что не доверяют заявлениям Кремля об отводе войск от границы Украины и будут ждать действий.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжит очень внимательно следить за ситуацией на границе России с Украиной после того, как Москва объявила, что отводит свои войска и возвращает их на базы дислокации. Об этом сообщает Reuters.
Соединенные Штаты, которые призвали Россию прекратить эскалацию, услышали заявление Кремля, но ждут действий, отметил представитель Госдепа.
Мы слышали слова России. Я думаю, что мы будем искать действий. Насколько нам известно, пока это остается только объявлением. Поэтому мы будем продолжать очень внимательно следить за этим, — сказал Прайс.
Отметим, уже в пятницу, 23 апреля оборонное ведомство РФ заявило, что военные, которые принимали участие в учениях в оккупированном Крыму, начали возвращаться на базы.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.
Напомним, в четверг, 22 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия начинает отводить войска Южного и Западного военных округов от украинских границ с 23 апреля.
По словам российского министра, он поставил задачу генеральному штабу, командующему войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и начать возвращение войск в пункты постоянной дислокации.