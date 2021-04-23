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Ракурс
США будет следить за отводом российских войск, фото "Интерфакс"

Это только слова — США заявили, что будут следить за отводом российских войск

23 апр 2021, 10:45
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В США заявили, что не доверяют заявлениям Кремля об отводе войск от границы Украины и будут ждать действий.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжит очень внимательно следить за ситуацией на границе России с Украиной после того, как Москва объявила, что отводит свои войска и возвращает их на базы дислокации. Об этом сообщает Reuters.

Соединенные Штаты, которые призвали Россию прекратить эскалацию, услышали заявление Кремля, но ждут действий, отметил представитель Госдепа.


Мы слышали слова России. Я думаю, что мы будем искать действий. Насколько нам известно, пока это остается только объявлением. Поэтому мы будем продолжать очень внимательно следить за этим, — сказал Прайс.

Отметим, уже в пятницу, 23 апреля оборонное ведомство РФ заявило, что военные, которые принимали участие в учениях в оккупированном Крыму, начали возвращаться на базы. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

Напомним, в четверг, 22 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия начинает отводить войска Южного и Западного военных округов от украинских границ с 23 апреля.

По словам российского министра, он поставил задачу генеральному штабу, командующему войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и начать возвращение войск в пункты постоянной дислокации.

Источник: Ракурс


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