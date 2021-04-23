США стежитимуть за відведенням російських військ, фото "Интерфакс"

https://racurs.ua/ua/n153681-ce-lyshe-slova-ssha-zayavyly-scho-stejytymut-za-vidvedennyam-rosiyskyh-viysk.html

Ракурс

У США заявили, що не довіряють заявам Кремля про відведення військ від кордону України і будуть чекати на дії.



Представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Вашингтон продовжить дуже уважно стежити за ситуацією на кордоні Росії з Україною після того, як Москва оголосила, що відводить свої війська та повертає їх на бази дислокації. Про це повідомляє Reuters.



Сполучені Штати, які закликали Росію припинити ескалаційні дії, почули заяву Кремля, але чекають на дії, зазначив представник Держдепу.

Ми чули слова Росії. Я думаю, що ми будемо шукати дій. Наскільки нам відомо, наразі це залишається лише оголошенням. Тому ми будемо продовжувати дуже уважно стежити за цим, — сказав Прайс.

Зазначимо, що вже у п’ятницю, 23 квітня оборонне відомство РФ заявило, що військові, які брали участь у навчаннях в окупованому Криму, почали повертатися на бази. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.



Нагадаємо, у четвер, 22 квітня, глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив що Росія починає відводити війська Південного та Західного військових округів від українських кордонів з 23 квітня.



За словами російського міністра, він поставив завдання генеральному штабу, командувачам військ військових округів та повітряно-десантних військ спланувати і розпочати повернення військ до пунктів постійної дислокації.