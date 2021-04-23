В Україні триває вакцинація від коронавірусу

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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває.

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) дозволило записуватися в чергу на вакцинацію колективам, в яких працюють понад 50 осіб, котрі висловили бажання провести щеплення. Головний санітарний лікар Україні Віктор Ляшко повідомив про це сьогодні, 23 квітня, під час відеобрифінгу.

За його словами, щеплення колективів проводитимуть лише в разі наявності великої кількості доз вакцини, яка не використовується для пунктів щеплення, і вони будуть використовуватися мобільними бригадами, котрі виїжджатимуть на підприємства на проведення вакцинацій на місці.

Хотів би відразу попередити, що ніякої «зради» немає і не існує. Вакцинація в Україні продовжується відповідно до дорожньої карти і тих етапів, які визначені дорожньою картою, — наголосив Ляшко.

За словами Ляшка, реєстрація колективів призначена для того, щоб в разі надходження великої кількості доз вакцини оперативно використовувати усі платформи, передбачені для проведення щеплень — пункти щеплень та мобільні бригади.

Якщо буде велика кількість вакцин, то ми готові відкривати і вакцинальні центри, — додав Ляшко.

За словами Ляшка, на вакцинацію за минулу добу, 22 квітня, записалися вже 84 колективи (загалом 10 тис. 390 осіб).

Для того, щоб записати колектив в чергу на вакцинацію, компанії потрібно виконати такі умови:

залишити заявку через контакт-центр за номером 0 (800) 60-20-19 ;

; визначити відповідальну контактну особу з питань вакцинації;

скласти поіменні списки охочих вакцинуватися;

забезпечити приміщення для вакцинації та медичного спостереження після вакцинації згідно з вимогами МОЗ;

забезпечити дотримання санітарних норм та наявність засобів захисту і санітайзерів у місці вакцинації.

Нагадаємо, в Україні першу з двох необхідних доз щеплень від коронавірусу отримали вже понад 508 тис. осіб.