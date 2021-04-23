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Ракурс
Pfizer, AstraZeneca і Sinovac— які вакцини привезли і очікують в МОЗ

Pfizer, AstraZeneca і Sinovac — які вакцини привезли і очікують в МОЗ

23 кві 2021, 09:55
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Вакцини від коронавірусу Pfizer-BioNTech, AstraZenecaі Sinovac вже привезли та використовують в Україні.

Коментуючи сьогодні прибуття нової партії вакцини з Південної Кореї від глобальної ініціативи COVAX, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив про найближчі плани Києва щодо інших поставок.

21 квітня ініціатива COVAX у листі підтвердила прибуття до кінця травня вакцини AstroZeneca (1,4 млн доз). А до кінця червня обіцяють поставку 950 тис. доз Pfizer.

Збій у поставках можливий, оскільки ми бачимо, що такі випадки траплялися, — повідомив Ляшко, уточнивши, що в планах Кабміну імунізація 70% дорослого населення, а це 24 млн чоловік.

Посадовець розповів, що планується відкрити 1,95 тис. стаціонарних пунктів вакцинації.


Наймасштабніші плани в Дніпропетровській області — 204 пункти. Ляшко незадоволений скромними намірами у Запорізькій області, де наразі запланували відкриття тільки 29 пунктів щеплення.

Нагадаємо, що нову партію AstraZeneca доставили до України ЮНІСЕФ та ВООЗ. Її використають для вакцинації пріоритетних груп, людей віком 65+ та тих, хто має отримати другу дозу вакцини AstraZeneca.

Джерело: Ракурс


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