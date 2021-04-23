Pfizer, AstraZeneca и Sinovac — какие вакцины привезли и ожидают в Минздраве

https://racurs.ua/n153677-pfizer-astrazeneca-i-sinovac-kakie-vakciny-privezli-i-ojidaut-v-minzdrave.html

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Вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech, AstraZeneca Sinovac уже привезли и используют в Украине.

Комментируя сегодня прибытие новой партии вакцины из Южной Кореи от глобальной инициативы COVAX, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил о ближайших планах Киева в отношении других поставок.

21 апреля инициатива COVAX в письме подтвердила прибытие до конца мая вакцины AstroZeneca (1,4 млн доз). До конца июня обещают поставку 950 тыс. доз Pfizer.

Сбой в поставках возможен, поскольку мы видим, что такие случаи были, — сообщил Ляшко, уточнив, что в планах Кабмина иммунизация 70% взрослого населения, а это 24 млн человек.

Чиновник рассказал, что в стране планируется открыть 1,95 тыс. стационарных пунктов вакцинации.

Масштабные планы в Днепропетровской области — 204 пункта. Ляшко недоволен скромными намерениями в Запорожской области, где сейчас запланировали открытие только 29 пунктов для прививки.

Напомним, что новую партию AstraZeneca доставили в Украину ЮНИСЕФ и ВОЗ. Ее используют для вакцинации приоритетных групп, людей в возрасте 65+ и тех, кто должен получить вторую дозу вакцины AstraZeneca.