Погода в Україні погіршиться. Фото: flickr.com

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Погода в Україні на вихідні погіршиться — синоптики не виключають, що падатиме мокрий сніг.

Мокрий сніг у суботу, 24 квітня, ймовірний у північних та західних областях. У Києві найближчої доби вранці теж можливий мокрий сніг. Дощ прогнозують в центральних областях та в східних регіонах. На Півдні опадів не прогнозують. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на власній сторінці у Facebook.

На Вербну неділю, 25 квітня, атмосферний фронт принесе короткочасні дощі. Однак вночі прогнозуються заморозки на ґрунті та повітрі. На Сході буде сонячно та тепло — повітря прогріється до 12−14° тепла. Також тепло буде у південній частині країни — до 13−15° вище нуля. У північних регіонах буде найпрохолодніше — 7−12° тепла.

У Києві на вихідних переважатиме холодна погода з ймовірними нічними заморозками. У столиці 24−25 квітня очікується 7−9° тепла.

Нагадаємо, 23 квітня весняні дощі прогнозували по всій Україні, без опадів повинно бути лише на Київщині та Житомирщині. На решті території очікуються опади, подекуди з грозами.