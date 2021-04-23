Мокрый снег и заморозки обещают на выходные синоптики. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Украине на выходные ухудшится — синоптики не исключают, что будет падать мокрый снег.

Мокрый снег в субботу, 24 апреля, вероятен в северных и западных областях. В Киеве в ближайшие сутки утром тоже возможен мокрый снег. Дождь прогнозируют в центральных областях и в восточных регионах. На юге осадков не прогнозируют. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на собственной странице в Facebook.

На Вербное воскресенье, 25 апреля, атмосферный фронт принесет кратковременные дожди. Однако ночью прогнозируются заморозки на почве и воздухе. На Востоке будет солнечно и тепло — воздух прогреется до 12−14° тепла. Также тепло будет в южной части страны — до 13−15° выше нуля. В северных регионах будет холоднее всего — 7−12° тепла.

В Киеве на выходных будет преобладать холодная погода с вероятными ночными заморозками. В столице 24−25 апреля ожидается 7−9° тепла.

Напомним, 23 апреля весенние дожди прогнозировали по всей Украине, без осадков должно быть только на Киевщине и Житомирщине. На остальной территории ожидаются осадки, местами с грозами.