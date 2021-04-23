Пришла и подписала — Венедиктова о подозрениях Порошенко и расследования по Медведчуку

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Ракурс

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова объяснила ход расследования уголовных производств против пятого президента Украины Петра Порошенко и народного депутата Виктора Медведчука.

Венедиктова рассказала, в чем подозревают Порошенко, во время телеэфира «Право на власть». Она считает, что адвокаты пятого президента преувеличивают количество дел против него в судах.

Речь идет вовсе не о 58 делах. Я думаю, адвокаты несколько преувеличивают. Я знаю, что около 20 дел сейчас находятся в ГБР, шесть дел — в НАБУ, одно — в Нацполиции, — рассказала генпрокурор.

Венедиктова сообщила, что в последнее время около пяти дел были закрыты, а подозрение Порошенко генпрокурор подписала подозрение по делу, в котором «видела судебную перспективу». Речь идет о деле возможного незаконного назначения на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко. Венедиктова назвала свои действия политически не мотивированными.

С этим делом я работала, когда я была в ГБР и понимала, как может быть движение. Пришла генеральным прокурором — и подписала, — говорит генпрокурор.

Венедиктова также прокомментировала уголовное производство по Медведчуку. Она также видит перспективу в производстве, однако еще не может назвать даты, когда следствие «выйдет на процессуальный документ, подписанный генеральным прокурором».

Кропотливая работа, потому что все не так просто. Даже правильное документирование и процессуальное оформление всего того, что потом будет представлен в суде, всего того, с чем будет знакомиться сторона защиты, должно быть безупречно. Потому что будут работать на этих людей лучшие адвокатские компании. Мы с вами это прекрасно понимаем, — сказала генпрокурор.



«Ракурс» сообщал, что детективы расследуют возможное совершение председателем политсовета партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и нардепом Тарасом Козаком государственной измены.