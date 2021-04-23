Прийшла і підписала — Венедіктова про підозри Порошенку і розслідування по Медведчуку, фото — Корупція інфо

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Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова пояснила хід розслідування кримінальних проваджень проти п’ятого президента України Петра Порошенка і народного депутата Віктора Медведчука.

Венедіктова розповіла, у чому підозрюють Порошенка, під час телеефіру «Право на владу». Вона вважає, що адвокати п’ятого президента перебільшують кількість справ проти нього у судах.

Йдеться зовсім не про 58 справ. Я думаю, адвокати дещо перебільшують. Я знаю, що близько 20 справ зараз перебувають у ДБР, шість справ — в НАБУ, одна — у Нацполіції, — розповіла генпрокурор.

Венедіктова повідомила, що останнім часом близько п’яти справ були закриті, а підозру Порошенку генпрокурор підписала підозру у справі, де «бачила судову перспективу». Йдеться про справу можливого незаконного призначення на посаду першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка. Венедіктова назвала свої дії політично не вмотивованими.

З цією справою я працювала, коли я була в ДБР і розуміла, як може бути рух. Прийшла генеральним прокурором — і підписала, — говорить генпрокурор.

Венедіктова також прокоментувала кримінальне провадження щодо Медведчука. Вона також бачить перспективу у провадженні, однак ще не може назвати дати, коли слідство «вийде на процесуальний документ, підписаний генеральним прокурором».

Кропітка робота, тому що все не так просто. Навіть правильне документування і процесуальне оформлення всього того, що потім буде представлено в суді, всього того, із чим буде ознайомлюватися сторона захисту, має бути бездоганно. Тому що будуть працювати на цих людей найкращі адвокатські компанії. Ми з вами це прекрасно розуміємо, — сказала генпрокурор.



«Ракурс» повідомляв, що детективи розслідують можливе вчинення головою політради партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком та нардепом Тарасом Козаком державної зради.