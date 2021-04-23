В Украине продолжается вакцинация от коронавируса

https://racurs.ua/n153680-vakcinaciya-v-ukraine-lyashko-rasskazal-kak-privivatsya-kollektivam-video.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается.

Министерство здравоохранения разрешило записываться в очередь на вакцинацию коллективам, в которых работают более 50 человек, выразивших желание получить прививки. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил об этом сегодня, 23 апреля, во время видеобрифинга.

По его словам, вакцинацию коллективов будут проводить только при наличии большого количества доз вакцины, которая не используется для пунктов прививок, и они будут использоваться мобильными бригадами, которые будут выезжать на предприятия на проведение вакцинаций на месте.

Хотел бы сразу предупредить, что никакой «зрады» нет и не существует. Вакцинация в Украине продолжается в соответствии с дорожной картой и тех этапах, которые определены дорожной картой, — подчеркнул Ляшко.

По словам Ляшко, регистрация коллективов предназначена для того, чтобы в случае поступления большого количества доз вакцины оперативно использовать все платформы, предусмотренные для проведения прививок — пункты прививок и мобильные бригады.

Если будет большое количество вакцин, то мы готовы открывать и прививочные центры, — добавил Ляшко.

По словам Ляшко, на вакцинацию за минувшие сутки, 22 апреля, записались уже 84 коллектива (в целом 10 тыс. 390 человек).

Для того, чтобы записать коллектив в очередь на вакцинацию, компании нужно выполнить следующие условия:

оставить заявку через контакт-центр по телефону 0 (800) 60-20-19 ;

; определить ответственное контактное лицо по вопросам вакцинации;

составить поименные списки желающих вакцинироваться;

обеспечить помещение для вакцинации и медицинского наблюдения после вакцинации согласно требованиям МОЗ;

обеспечить соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты и сантитайзеров в месте вакцинации.

Напомним, в Украине первую из двух необходимых доз прививок от коронавируса получили уже более 508 тыс. человек.