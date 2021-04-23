Обшуки в ТЦ Millenium. Фото: Схеми

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Обшуки в торговельному центрі Millenium у Києві Служба безпеки України проводила у справі ПАТ «Центренерго».

Справа стосується про причетність деяких фірм до можливих злочинів у компанії «Центренерго». Про це 23 квітня повідомляє «Українська правда» із посиланням на поінформованого співрозмовника в Офісі генерального прокурора.

Напередодні генпрокурор Ірина Венедіктова підписала чотири дозволи на обшуки — за кількістю розташованих у будівлі ТРЦ приймалень народних депутатів з орбіти олігарха Ігоря Коломойського: Ігоря Палиці, Максима Бужанського, Олександра Дубінського та Василевської-Смаглюк.

Прес-служба СБУ у коментарі «Українській правді» повідомила, що слідчі спецслужби проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом продажу «Центренерго» на різних сегментах ринку електроенергії, виробленої зазначеним державним підприємством за цінами, які на 20−30% нижче собівартості її виробництва. Правоохоронці вважають, що було завдано збитків товариству на суму майже 225 млн грн.

Обшуки в ТЦ Millenium вже прокоментував олігарх Ігор Коломойський. Він переконує, що не отримував жодних звернень від правоохоронців щодо обшуку в київському бізнес-центрі.

Нічого не отримував. Жодних сигналів або запитів. Я у Дніпрі. Дивлюся кіно, — заявив він у коментарі журналісту Михайлу Ткач, який поділився цим на своїй сторінці у Facebook.



Також олігарх відзначив, що не знає, з яких причин проводять обшуки, і заперечив інформацію, що має офіс у цьому бізнес-центрі.

Нагадаємо, 22 жовтня до бізнес-центру «Мілленніум», де розташований офіс олігарха Ігоря Коломойського, прийшли з обшуками співробітники СБУ. Обшуки розпочалися о 20.30 і завершилися на початку доби 23 жовтня.