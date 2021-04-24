«Червону» зону покинуть Київ і п’ять областей — Ляшко назвав дату

https://racurs.ua/ua/n153726-chervonu-zonu-pokynut-kyyiv-i-p-yat-oblastey-lyashko-nazvav-datu.html

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«Червону» зону покинуть Київ та ще п’ять областей — заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що наступного тижня напередодні Великодня відбудеться «карантинна» ротація регіонів.

Про це головний санітарний лікар написав на власній Фейсбук-сторінці.

І ще трішки приємного. За нашими прогнозами, впродовж наступного тижня виходитимуть з «червоного» рівня Львівська, місто Київ (з дня на день), Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області, — зазначив Ляшко.

Нагадаємо, цього тижня Міністерство охорони здоров’я озвучило карантинні правила на час Великодня. У першу чергу, вони стосуються відвідування церков. Київ запровадив особливі вимоги до богослужінь у Вербну неділю і на Великодні свята.

Зауважимо, що за весь час пандемії коронавірусу в Україні зафіксували вже понад 2 млн випадків COVID-19.

Нині, за даними системи спостереження за поширенням коронавірусу в Україні РНБО, станом на 24 квітня, зафіксовані наступні показники інфікування по областях: