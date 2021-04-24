Паспорти РФ до кінця року матимуть мільйон жителів ОРДЛО, заявили у Москві

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Паспорти РФ до кінця 2021 року може отримати мільйон мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Такі прогнози озвучив заступник голови комітету Державної думи РФ у справах СНД, євразійської інтеграції і зв’язків зі співвітчизниками Віктор Водолацький.

На сьогодні громадянами РФ, які проживають на території Донбасу, є 538 тис. осіб. За нинішніми прогнозами, до кінця поточного року до 1 млн мешканців Донбасу стануть громадянами РФ, — заявив російський парламентар.

Він також переконаний у наявності в громадян з окупованих територій «інтересу до отримання громадянства РФ».

Напередодні місія ОБСЄ зафіксувала факти впровадження подібного до російського законодавства в ОРДЛО.

Нагадаємо, президент країни-агресора Володимир Путін 24 квітня 2019 року підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ в «гуманітарних цілях». Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що на окупованому Донбасі і в Криму примусова російська паспортизація торкнулась майже 90% населення.