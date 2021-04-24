ГРУ Росії причетне до вибухів на військових складах у Болгарії — розслідування

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ГРУ Росії причетне до вибухів на складах у Болгарії — згідно з розслідуванням болгарської служби «Радіо Свобода» та Bellingcat, співробітники Головного розвідуправління країни-агресора перебували на території Болгарії під час низки вибухів на військових складах у 2014−2015 роках.

Вони ж, ймовірно, причетні до отруєння «Новичком» болгарського торговця зброєю Омеляна Гебрева, склад якого російські агенти підірвали у чеському Врбетіце восени 2014 року. Операцією ГРУ з підриву боєприпасів у Чехії керував російський генерал, вказує видання.

У 2014 році в населених пунктах Горні-Лом, Костенец, Миглиж і місті Казанлик відбулися дивні вибухи на складах боєприпасів і зброї. У Горні-Лом загинули 15 осіб. У 2015 році з різницею менше місяця (двічі) вибухали обʼєкти на Вазовському машинобудівному заводі «Сопот» (село Іганово), який виготовляє протитанкові боєприпаси, зенітні ракети та інше озброєння.

Офіційна Софія так і не встановила винних, але журналісти-розслідувачі спільно з Bellingcat, вийшли на ГРУ. Дані про перельоти з Росії в Болгарію і назад вказують на те, що агенти РФ прибували перед вибухами, а одразу після інцидентів залишали країну.

До всіх вибухів, за даними ЗМІ, причетний Володимир Моісеєв, котрий використовував псевдонім «Володимир Попов». Він чотири рази відвідав Болгарію у 2014 році і один раз у 2015 році. Всі поїздки збігалися з днями вибухів. Цього ж Моісеєва розшукують у Чорногорії — Подгорица вважає його одним із організаторів невдалої спроби державного перевороту у 2016 році.

Нагадаємо, Чехія звинуватила Кремль в організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складі боєприпасів в селі Врбетіце та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих мешканців. Лише через понад шість років уряд Чехії офіційно звинуватив Москву в організації диверсії. НАТО та ЄС підтримали Чехію у конфлікті з Росією. Північноатлантичний альянс заявив про «повну солідарність» з Прагою. Союзники Чехії висловили «глибоку стурбованість дестабілізуючими діями Росії, які тривають в євроатлантичному просторі».