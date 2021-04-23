За Чехію нам відповісте — країни Балтії виганяють російських дипломатів. Фото: РБК-Україна

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Міністерства закордонних справ Литви, Латвії та Естонії висилають російських дипломатів. Рішення було прийнято на знак солідарності з Чехією через причетність РФ до вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце.

Зокрема Латвія висилає з країни одного російського дипломата. Про це повідомили сайті МЗС Латвії.

Латвія зацікавлена ​​формувати відносини з Росією, спираючись на взаємну повагу, міжнародне право та принципи Віденської конвенції про дипломатичні зв’язки. Дії Росії вже тривалий час свідчать про систематичні порушення цих принципів і про погіршення ситуації з безпекою, — йдеться в заяві відомства.

Також аналогічних заходів вжило МЗС Литви. Відомство вручило ноту представнику посольства Росії в країні, в якій оголосило двох російських дипломатів персонами нон ґрата, повідомили на сайті міністерства.

В МЗС Литви відзначили, що рішення було прийняте у тісній координації з латвійськими та естонськими партнерами.

Одного дипломата також вирішило вислати Міністерство закордонних справ Естонії.

Сьогодні Естонія вислала російського дипломата в знак солідарності з Чехією після вибуху 2014 року у Врбетице. Така діяльність Росії порушує міжнародне право, підриває європейську безпеку та стабільність і є неприйнятною, — йдеться у повідомленні міністерства.



Нагадаємо, Чехія звинуватила Кремль в організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складі боєприпасів в селі Врбетіце та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих мешканців. Лише через понад шість років уряд Чехії офіційно звинуватив Москву в організації диверсії.

НАТО та ЄС підтримали Чехію у конфлікті з Росією. Північноатлантичний альянс заявив про «повну солідарність» з Прагою. Союзники Чехії висловили «глибоку стурбованість дестабілізуючими діями Росії, які тривають в євроатлантичному просторі».