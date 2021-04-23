Масштабна ДТП з вибухом та жертвами сталася під Києвом. Фото: dtp.kiev.ua

https://racurs.ua/ua/n153702-masshtabna-dtp-z-vybuhom-ta-jertvamy-pid-kyievom-potrapyla-na-video.html

Ракурс

Масштабна дорожньо-транспортна пригода з вибухом газового балону сталася під Києвом на Варшавській трасі.

Аварія сталася вранці 23 квітня неподалік від Ворзеля на трасі Київ-Чоп. Внаслідок зіткнення двох легковиків постраждали люди, щонайменше одна особа загинула. Про це повідомляють спільноти dtp.kiev.ua та «Киев оперативный» у Facebook.

Попередньо відомо, що легковий автомобіль Geely на повному ходу влетів у задню частину легкового автомобіля Daewoo, внаслідок чого водія відкинуло на заднє сидіння й він втратив свідомість. Від удару машини розкидало дорогою, а Daewoo влетіла у відбійник. Внаслідок зіткнення деформувався балон з газовим обладнанням і прогримів вибух. Водій пошкодженої машини згорів заживо. Пожежу вдалося ліквідувати пожежникам, але водія не врятували.

Правоохоронці намагаються з’ясувати, хто саме з водіїв порушив правила дорожнього руху. За фактом зіткнення машин слідчі повинні відкрити кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Миколаївській області мікроавтобус Fiat зіштовхнувся із поштовим фургоном вантажівки Foton Kobalt. У мікроавтобусі перевозили тіла померлих від COVID-19, водій буса загинув.