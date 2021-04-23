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Ціни на газ значно зростуть
Літні ціни на газ неприємно здивують українців — НБУhttps://racurs.ua/ua/n153701-litni-ciny-na-gaz-nepryiemno-zdyvuut-ukrayinciv-nbu.htmlРакурс
Ціна на газ в літні місяці у 2021 році, як очікується, буде у понад два рази вищою, ніж мінімуми аналогічного періоду минулого року.
Про це йдеться у Інфляційному звіті Національного банку України (НБУ), опублікованому на сайті НБУ.
Внесок газу сформує більше третини річної адміністративної інфляції в II кварталі, — зазначається у звіті.
Зазначається, що хоча ціна блакитного палива за підсумками 2021 року буде близькою до торішньої через поступове її зниження на європейських газових хабах протягом року і посилення конкуренції на внутрішньому ринку, тарифи на опалення і гаряче водопостачання зростатимуть.
Річ у тім, що в 2020 році, попри здорожчання газу та зростання витрат на оплату праці, тарифи не коригувалися.
Збільшення заробітних плат у сфері ЖКГ (зокрема за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати) та інших виробничих витрат зумовить подальше подорожчання окремих комунальних послуг, — зазначають у НБУ.
Ціна газу влітку 2020 року становила:
- 2,74 грн за кубометр у червні;
- 2,97 грн за кубометр у липні;
- 4,5 грн за кубометр у серпні.
Нагадаємо, з 1 серпня 2020 року ціни на газ для населення в Україні стали ринковими.
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