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Цены на газ значительно возрастут
Летние цены на газ неприятно удивят украинцев — НБУhttps://racurs.ua/n153701-letnie-ceny-na-gaz-nepriyatno-udivyat-ukraincev-nbu.htmlРакурс
Цена на газ в летние месяцы в 2021 году, как ожидается, будет более чем в два раза выше, чем минимумы аналогичного периода прошлого года.
Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ), опубликованном на сайте НБУ.
Вклад газа сформирует более трети годовой административной инфляции во II квартале, — отмечается в отчете.
Отмечается, что хотя цена голубого топлива по итогам 2021 года будет близкой к прошлогодней из-за постепенного ее снижение на европейских газовых хабах в течение года и усиления конкуренции на внутреннем рынке, тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут расти.
Дело в том, что в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда, тарифы не корректировались.
Увеличение заработных плат в сфере ЖКХ (в том числе за счет повышения минимальной заработной платы) и других производственных расходов приведет к дальнейшему удорожанию отдельных коммунальных услуг, — отмечают в НБУ.
Цена газа летом 2020 года составляла:
- 2,74 грн за кубометр в июне;
- 2,97 грн за кубометр в июле;
- 4,5 грн за кубометр в августе.
Напомним, с 1 августа 2020 года цены на газ для населения в Украине стали рыночными.
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