Цены на газ значительно возрастут

https://racurs.ua/n153701-letnie-ceny-na-gaz-nepriyatno-udivyat-ukraincev-nbu.html

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Цена на газ в летние месяцы в 2021 году, как ожидается, будет более чем в два раза выше, чем минимумы аналогичного периода прошлого года.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ), опубликованном на сайте НБУ.

Вклад газа сформирует более трети годовой административной инфляции во II квартале, — отмечается в отчете.

Отмечается, что хотя цена голубого топлива по итогам 2021 года будет близкой к прошлогодней из-за постепенного ее снижение на европейских газовых хабах в течение года и усиления конкуренции на внутреннем рынке, тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут расти.

Дело в том, что в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда, тарифы не корректировались.

Увеличение заработных плат в сфере ЖКХ (в том числе за счет повышения минимальной заработной платы) и других производственных расходов приведет к дальнейшему удорожанию отдельных коммунальных услуг, — отмечают в НБУ.



Цена газа летом 2020 года составляла:

2,74 грн за кубометр в июне;

2,97 грн за кубометр в июле;

4,5 грн за кубометр в августе.

Напомним, с 1 августа 2020 года цены на газ для населения в Украине стали рыночными.