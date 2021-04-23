Маск запустил корабль SpaceX на МКС, фото: NASA

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Ракурс

Многоразовый космический корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX на борту с четырьмя астронавтами отправился к Международной космической станции.



В пятницу, 23 апреля, с площадки Космического центра NASA во Флориде стартовала миссия SpaceX Crew 2. Запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon с помощью ракеты Falcon 9 состоялся в 12:49 (по киевскому времени).





Четыре астронавта из трех стран в составе Crew-2 теперь направляются к МКС. Командиром корабля стал специалист из агентства NASA Шейн Кимбро. На борту также находятся пилот Меган Макартур (NASA), астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке, и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосиде.



Они заменят экипаж МКС, который работал там с ноября 2020 года, и будут оставаться на МКС в течение шести месяцев.



В NASA показали трансляцию подготовительных мероприятий и старт космической миссии SpaceX Crew 2:



Через девять минут три секунды после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно села на плавучую платформу в Атлантике. Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.



А уже через 12 минут после старта космический корабль вышел на заданную орбиту и взял курс на МКС.



Ожидается, что Crew Dragon состыкуется с МКС 24 апреля. Корабль Crew Dragon-2 должен вернуться осенью, после 31 октября.



Экипаж Crew 2. Слева направо, Томас Песке, Меган МакАртур, Роберт Шейн Кимбро, Акихико Хошиде фото: nasa.gov.



В этой миссии есть несколько интересных особенностей. Так, многократная стартовая капсула корабля уже второй раз полетит на МКС. В мае прошлого года она использовалась во время тестового полета Crew Dragon с двумя астронавтами на борту.



А многократную первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 используют уже в четвертый раз.

Запуск SpaceX Falcon 9 видно над Шарлоттой, Северная Каролина:







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