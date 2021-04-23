Россияне поддержали введение продуктовых карточек. Фото: BBC

https://racurs.ua/n153699-rossiyane-podderjali-vvedenie-produktovyh-kartochek-opros.html

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Продуктовые карточки в Российской Федерации хотят видеть большинство граждан.

С помощью этих карточек малоимущие люди смогут оплатить продукты и вещи первой необходимости. Положительно к введению такой системы относятся 56% россиян. Это следует из результатов опроса, проведенного социологами «Левада-центра» в марте 2021 года.

Среди тех, кто одобрил эту идею, 22% сказали, что «полностью поддерживают» эту инициативу. Еще 39% опрошенных сказали, что не поддерживают идею введения продуктовых карточек.

Сторонники инициативы мотивируют свое решение тем, что в России много бедных и государство должно им помогать. Среди тех, кто не поддерживает введение продуктовых сертификатов, каждый пятый (20%). Они заявили, что это навевает им воспоминания о 90-х годах прошлого века.

Уже несколько лет в России обсуждают предложение ввести продуктовые карточки для бедняков. В 2015 году правительство Дмитрия Медведева признало, что денег на помощь малоимущим нет. В 2019 году эта идея тоже была заблокирована правительством.

В апреле Росстат сообщил, что официальный уровень бедности по итогам 2020 года снизился до 12,1% (17,8 млн человек) по сравнению с 12,3% годом ранее.

Напомним, в Верховной Раде заявляли, что в Украине среди работающих граждан уровень бедности по результатам первого полугодия 2020 года составил 42,4%. В Институте демографии и социальных исследований НАН считают, что в 2021 году улучшения ситуации не ожидается.