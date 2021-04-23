Росіяни підтримали запровадження продуктових карток. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n153699-rosiyany-pidtrymaly-zaprovadjennya-produktovyh-kartok-opytuvannya.html

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Продуктові картки в Російській Федерації хочуть бачити більшість громадян.

За допомогою цих карток незаможні люди зможуть оплатити продукти і речі першої необхідності. Позитивно до запровадження такої системи ставляться 56% росіян. Це випливає з результатів опитування, проведеного соціологами «Левада-центру» в березні 2021 року.

Серед тих, хто схвалив цю ідею, 22% сказали, що «повністю підтримують» цю ініціативу. Ще 39% опитаних сказали, що не підтримують ідею запровадження продуктових карток.

Прихильники ініціативи мотивують своє рішення тим, що в Росії багато бідних і держава повинна їм допомагати. Серед тих, хто не підтримує введення продуктових сертифікатів, кожен п’ятий (20%). Вони заявили, що це навіює їм спогади про 90-ті роки минулого століття.

Вже кілька років у Росії обговорюють пропозицію ввести продуктові картки для бідняків. У 2015 році уряд Дмитра Медведєва визнав, що грошей на допомогу незаможним немає. У 2019 році ця ідея теж була заблокована урядом. У квітні Росстат повідомив, що офіційний рівень бідності за підсумками 2020 року знизилася до 12,1% (17,8 млн осіб) у порівнянні з 12,3% роком раніше.

Нагадаємо, у Верховній Раді заявляли, що в Україні серед громадян, які працюють, рівень бідності за результатами першого півріччя 2020 року склав 42,4%. В Інституті демографії та соціальних досліджень НАН вважають, що в 2021 році покращення ситуації не очікується.