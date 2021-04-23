Київ шукає посередника у переговорах з Путіним — Ізраїль взяв паузу, фото — ОП

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Київ просить Ізраїль стати посередником у переговорах з Росією. Українська влада запропонувала прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху стати посередником під час переговорів України і Росії, розповів український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телеканалу i24NEWS.

За словами посла, Нетаньягу не відмовився від пропозиції та пообіцяв зробити все від нього залежне.

Радий повідомити, що прем'єр-міністр не сказав «ні». Він заявив, що постарається зробити все, що в його силах. Ми раді, що пан Нетаньяху не відхилила цю місію, а навпаки — продемонстрував свій інтерес і бажання допомогти, — зазначив Корнійчук.

Раніше Нетаньягу виступив за розширення дружби і співробітництва з Україною.

Я впевнений, що Ізраїль і Україна продовжать тісно працювати разом, шукати нові шляхи розширення дружби між нашими країнами для подальшого просування кооперації в усіх сферах спільних інтересів, — повідомляється в листі Нетаньяху, адресованому президенту України.



Нагадємо, що після кількатижневого загострення ситуації, обміну заяв та погроз 22 квітня глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив що Росія починає відводити війська Південного та Західного військових округів від українських кордонів з 23 квітня.

За словами російського міністра, він поставив завдання генеральному штабу, командувачам військ військових округів та повітряно-десантних військ спланувати і розпочати повернення військ до пунктів постійної дислокації.