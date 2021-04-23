Окупанти звинуватили ЗСУ у нібито здійсненні обстрілу, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n153697-okupanty-sfalsyfikuvaly-obstril-zsu-pid-gorlivkou-sckk.html

Ракурс

Російсько-терористичні війська, продовжують вдаватися до провокацій, покликаних звинуватити Збройні сили України (ЗСУ) у нібито порушенні домовленостей. Один з таких інцидентів стався сьогодні, 23 квітня.

О 7.15 окупанти, маніпулюючи координаційним механізмом через СММ ОБСЄ, звинуватили ЗСУ у нібито здійсненні обстрілу району населеного пункту Шахти 6/7, розташованого біля тимчасово окупованої Горлівки, із артилерії калібру 152 мм. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС) з посиланням на заяву Української сторони СЦКК (Спільного центру з контролю та координації).

У СЦКК такі дії окупантів вважають відвертою та цинічною провокацією, спрямованою на зрив раніше досягнутих домовленостей.

Зазначене звинувачення, враховуючи прагнення уряду України імплементувати ініціативи мирного вирішення конфлікту, є безпрецедентним прикладом втрати здорового глузду країною-агресором та її найманцями, — наголошують у СЦКК.

Нагадаємо, на початку березня бойовики «зрежисували» для ОБСЄ фейковий «обстріл» на Донбасі.