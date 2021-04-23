Оккупанты обвинили ВСУ в якобы совершении обстрела, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n153697-okkupanty-sfalsificirovali-obstrel-vsu-pod-gorlovkoy-sckk.html

Ракурс

Российско-террористические войска продолжают прибегать к провокациям, призванных обвинить Вооруженные силы Украины (ВСУ) в якобы нарушении договоренностей. Один из таких инцидентов произошел сегодня, 23 апреля.

В 7.15 оккупанты, манипулируя координационным механизмом через СММ ОБСЕ, обвинили ВСУ в якобы совершении обстрела района населенного пункта Шахты 6/7, расположенного возле временно оккупированной Горловки, из артиллерии калибра 152 мм. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС) со ссылкой на заявление украинской стороны СЦКК (Общего центра по контролю и координации).

В СЦКК такие действия оккупантов считают откровенной и циничной провокацией, направленной на срыв ранее достигнутых договоренностей.

Указанное обвинение, учитывая стремление правительства Украины имплементировать инициативы мирного решения конфликта, является беспрецедентным примером потери здравого смысла страной-агрессором и ее наемниками, — отмечают в СЦКК.

Напомним, в начале марта боевики «срежиссировали» для ОБСЕ фейковый «обстрел» на Донбассе.