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Ракурс
Оккупанты обвинили ВСУ в якобы совершении обстрела, фото: «Радіо Свобода»

Оккупанты сфальсифицировали «обстрел ВСУ» под Горловкой — СЦКК

23 апр 2021, 14:43
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Российско-террористические войска продолжают прибегать к провокациям, призванных обвинить Вооруженные силы Украины (ВСУ) в якобы нарушении договоренностей. Один из таких инцидентов произошел сегодня, 23 апреля.

В 7.15 оккупанты, манипулируя координационным механизмом через СММ ОБСЕ, обвинили ВСУ в якобы совершении обстрела района населенного пункта Шахты 6/7, расположенного возле временно оккупированной Горловки, из артиллерии калибра 152 мм. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС) со ссылкой на заявление украинской стороны СЦКК (Общего центра по контролю и координации).

В СЦКК такие действия оккупантов считают откровенной и циничной провокацией, направленной на срыв ранее достигнутых договоренностей.


Указанное обвинение, учитывая стремление правительства Украины имплементировать инициативы мирного решения конфликта, является беспрецедентным примером потери здравого смысла страной-агрессором и ее наемниками, — отмечают в СЦКК.

Напомним, в начале марта боевики «срежиссировали» для ОБСЕ фейковый «обстрел» на Донбассе.

Источник: Ракурс


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