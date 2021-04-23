https://racurs.ua/n153696-sluga-gost-lukashenko-obozval-veduschego-idiotom-v-pryamom-efire-video.html

Ракурс

«Слуга народа» Евгений Шевченко назвал идиотом ведущего телеканала, который спросил у нардепа о совпадении дня встречи нардепа с Александром Лукашенко и дня ​​рождения Адольфа Гитлера.

После этого ведущие сразу попрощались с Шевченко. Нардеп впоследствии объяснил, что его мать — этническая немка.

Конфликт Шевченко с ведущими начался сразу после его включения на канале «Наш». Одна из журналисток спрашивала, почему Шевченко не хочет выходить из фракции «Слуги народа».

Когда ты куда-то идешь с кем, а потом ты покидаешь команду, то это выглядит предательски. Я это не воспринимаю. Но молчать и видеть, как фракция ведет страну в яму, я также не могу и не буду, — сказал Шевченко.

Слова ведущей о том, что надо отвечать за свою позицию, а «не подставлять фракцию», разгневали Шевченко.

Напомним, что нардеп «слуга» побывал у Лукашенко в Беларуси. Фракция СН решила на время отложить «вопрос Шевченко». Сторонники Зеленского решили провести голосование: собрать подписи по поводу дальнейшего пребывания Шевченко среди «слуг».