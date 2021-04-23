"Слуга"-гість Лукашенка обізвав журналіста ідіотом у прямому ефірі, скірншот відео

https://racurs.ua/ua/n153696-sluga-gist-lukashenka-obizvav-veduchogo-idiotom-u-pryamomu-efiri-video.html

Ракурс

«Слуга народу» Євген Шевченко назвав ідіотом ведучого телеканалу, який запитав в нардепа про збіг дня зустрічі нардепа з Олександром Лукашенком з днем ​​народження Адольфа Гітлера. Шевченко відвідав

Після цього ведучі відразу попрощалися з Шевченком. Нардеп згодом пояснив, що його мати — етнічна німкеня.

Конфлікт Шевченко з ведчими почався відразу після його включення на каналі «Наш». Одна з дурналісток запитувала, чому Шевченко не хоче виходити із фракції «Слуги народу».

Коли ти кудись ідеш з кимось, а потім ти покидаєш команду, то це виглядає по-зрадницькому. Я це не сприймаю. Але мовчати і бачити, як фракція веде країну в яму я також не можу і не буду, — сказав Шевченко.

Слова ведучої про те, що треба відповідати за свою позицію, а «не підставляти фракцію», розгнівали Шевченка.

Нагадаємо, що нардеп-«слуга» побував в Лукашенка у Білорусі. Фракція СН вирішила відкласти питання щодо Шевченка. Прихильники Зеленського вирішили провести голосування: зібрати підписи щодо подальшого перебування Шевченка серед «слуг».