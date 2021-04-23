Нарахування виплат безробітним змінять. Фото: news.liga.net

https://racurs.ua/ua/n153695-dopomoga-po-bezrobittu-kabmin-planuie-jorstki-zminy.html

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Виплату допомоги по безробіттю в Україні хочуть змінити — Міністерство економіки вже розробило спеціальний законопроект.

Проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці» не порадує тих, хто втратить роботу та захоче зареєструватися в центрі зайнятості як безробітний. Про це повідомляє видання ligazakon.

Новації передбачають, що отримати допомогу по безробіттю у розмірі залежно від страхового стажу зможуть ті застраховані особи, які мають не менше 12 місяців страхового стажу за останні 18 місяців, які передують даті реєстрації безробітним. Наразі такі строки — 6 та 12 місяці відповідно. Натомість ті, хто мають півроку страхового стажу за останній рік, отримають мінімальний розмір допомоги по безробіттю.

Застрахованим українцям тривалість виплати допомоги по безробіттю урядовці пропонують визначати залежно від страхового стажу:

до 5 років — 180 календарних днів;

від 5 до 15 років — 240 календарних днів;

від 15 до 25 років — 300 календарних днів;

понад 25 років — 360 календарних днів.

Законопроект передбачає, що розмір допомоги по безробіттю визначатимуть у відсотках від середньої зарплати (доходу) залежно від страхового стажу, але не менше ніж мінімальний розмір допомоги по безробіттю, встановленого правлінням Фонду для цієї категорії осіб:

до 5 років — 50%;

від 5 до 15 років — 60%;

від 15 до 25 років — 70%;

понад 25 років — 80%.

Таким чином, безробітні із страхових стажем 10−15 років отримуватимуть допомогу по безробіттю у розмірі не 70%, а 60% середнього заробітку. Виграють від новацій лише ті, хто має страховий стаж більше 25 років — допомога виросте із 70% до 80% середнього заробітку.

Допомогу по безробіттю пропонують виплачувати залежно від тривалості безробіття у % до визначеного розміру. Стовідсотково виплачуватиметься перша половина строку тривалості виплати допомоги по безробіттю, а в подальшому платитимуть 50%.

Крім того, автори закону пропонують замінити неефективний механізм квотування працевлаштування, а саме: запровадити компенсації роботодавцям частини витрат на оплату праці за працевлаштованих осіб віком до 25 років та осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 5 років, або витрат у розмірі ЄСВ за працевлаштованих на перше робоче місце осіб віком до 35 років. Ініціатори упевнені, що законопроект сприятиме працевлаштуванню довгострокових безробітних шляхом надання компенсації роботодавцям витрат ЄСВ. Також пропонується запровадити надання фінансової допомоги для започаткування підприємницької діяльності.

Нагадаємо, ФОПам та найманим працівникам, які опинилися у найбільш суворій за обмеженнями «червоній» карантинній зоні, виплачуватимуть 8 тис. грн допомоги. Гроші можна буде отримати один раз у 2021 році.