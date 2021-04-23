Начисление выплат безработным изменят. Фото: news.liga.net

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Выплату пособия по безработице в Украине хотят изменить — Министерство экономики уже разработало специальный законопроект.

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования службы занятости, социального страхования на случай безработицы, содействие продуктивной занятости населения, в том числе молодежи, и внедрение новых активных программ на рынке труда» не порадует тех, кто потеряет работу и захочет зарегистрироваться в центре занятости как безработный. Об этом сообщает издание ligazakon.

Новации предусматривают, что получить пособие по безработице в размере в зависимости от страхового стажа смогут те застрахованные лица, которые имеют не менее 12 месяцев страхового стажа за последние 18 месяцев, которые предшествуют дате регистрации безработным. Сейчас такие сроки — 6 и 12 месяца соответственно. Но те, кто имеют полгода страхового стажа за последний год, получат минимальный размер пособия по безработице.

Застрахованным украинцам продолжительность выплаты пособия по безработице чиновники предлагают определять в зависимости от страхового стажа:

до 5 лет — 180 календарных дней;

от 5 до 15 лет — 240 календарных дней;

от 15 до 25 лет — 300 календарных дней;

более 25 лет — 360 календарных дней.

Законопроект предусматривает, что размер пособия по безработице будут определять в процентах от средней зарплаты (дохода) в зависимости от страхового стажа, но не менее чем минимальный размер пособия по безработице, установленного правлением Фонда для этой категории лиц:

до 5 лет — 50%;

от 5 до 15 лет — 60%;

от 15 до 25 лет — 70%;

более 25 лет — 80%.

Таким образом, безработные со страховым стажем 10−15 лет будут получать пособие по безработице в размере не 70%, а 60% среднего заработка. Выиграют от новаций лишь те, кто имеет страховой стаж более 25 лет — пособие вырастет с 70% до 80% среднего заработка.

Пособие по безработице предлагают выплачивать в зависимости от продолжительности безработицы в % до определенного размера. Стопроцентно будет выплачиваться первая половина срока продолжительности выплаты пособия по безработице, а в дальнейшем будут платить 50%.

Кроме того, авторы закона предлагают заменить неэффективный механизм квотирования трудоустройства, а именно: ввести компенсации работодателям части затрат на оплату труда за трудоустроенных лиц в возрасте до 25 лет и лиц, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось не более 5 лет, или расходов в размере ЕСВ за трудоустроенных на первое рабочее место лиц в возрасте до 35 лет. Инициаторы уверены, что законопроект будет способствовать трудоустройству долгосрочных безработных путем предоставления компенсации работодателям расходов ЕСВ. Также предлагается ввести предоставление финансовой помощи для начала предпринимательской деятельности.

Напомним, ФЛП и наемным работникам, которые оказались в наиболее строгой по ограничениям «красной» карантинной зоне, будут выплачивать 8 тыс. грн помощи. Деньги можно будет получить один раз в 2021 году.