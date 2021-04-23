Киев ищет посредника в переговорах с Путиным — Израиль взял паузу

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Киев просит Израиль стать посредником в переговорах с Россией. Украинские власти предложили премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху стать посредником при переговорах Украины и России, рассказал украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телеканала i24NEWS.

По словам посла, Нетаньяху не отказался от предложения и пообещал сделать все от него зависящее.

Рад сообщить, что премьер-министр не сказал «нет». Он заявил, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот — продемонстрировал свой интерес и желание помочь, — отметил Корнийчук.

Ранее Нетаньяху выступил за расширение дружбы и сотрудничества с Украиной.

Я уверен, что Израиль и Украина продолжат тесно работать вместе, искать новые пути расширения дружбы между нашими странами для дальнейшего продвижения кооперации во всех сферах общих интересов, — сообщается в письме Нетаньяху, адресованном президенту Украины.

Напоминаем, что после нескольких недель обострения ситуации, обмена заявлений и угроз 22 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия начинает отводить войска Южного и Западного военных округов от украинских границ с 23 апреля.