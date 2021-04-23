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Ракурс
Ілон Маск запустив корабель SpaceX на МКС, фото: NASA

Маск запустив космічний корабель SpaceX на МКС — яскраві фото і відео польоту

23 кві 2021, 15:11
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Багаторазовий космічний корабель Crew Dragon компанії Ілона Маска SpaceX на борту з чотирма астронавтами відправився до Міжнародної космічної станції

У п’ятницю, 23 квітня, з майданчика Космічного центру NASA у Флориді стартувала місія SpaceX Crew 2. Запуск пілотованого космічного корабля Crew Dragon з допомогою ракети Falcon 9 відбувся о 12:49 (за київським часом).

Запуск SpaceX Falcon 9, фото:НАSA

Чотири астронавти з трьох країн у складі Crew-2 тепер прямують до МКС. Командиром корабля став фахівець з агентства NASA Шейн Кимбро. На борту також знаходяться пілот Меган Макартур (NASA), астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке, і астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Акіхіко Хосіде.

Вони змінять екіпаж МКС, який працював там з листопада 2020 року, та залишатимуться на МКС протягом 6 місяців.

В NASA показали трансляцію підготовчих заходів і старт космічної місії SpaceX Crew 2:

Через дев’ять хвилин три секунди після старту перша багаторазова ступінь ракети-носія Falcon 9 успішно сіла на плавучу платформу в Атлантиці. Про це повідомила компанія-розробник SpaceX.

А вже через 12 хвилин після старту космічний корабель вийшов на задану орбіту і взяв курс на МКС.

Очікується, що Crew Dragon стикується з МКС 24 квітня. Корабель Crew Dragon-2 має повернутися восени, після 31 жовтня.

екіпаж Crew 2. Зліва направо, Томас Песке, Меган МакАртур, Роберт Шейн Кимбро, Акіхіко Хошіде (nasa.gov)

У цієї місії є кілька цікавих особливостей. Так, багаторазова стартова капсула корабля вже вдруге полетить на МКС. У травні минулого року вона використовувалася під час тестового польоту Crew Dragon з двома астронавтами на борту.

А багаторазову першу ступінь ракети-носія Falcon 9 використовують вже вчетверте.


Запуск SpaceX Falcon 9 видно над Шарлоттою, Північна Кароліна:

Джерело: Ракурс


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