Маск запустив космічний корабель SpaceX на МКС — яскраві фото і відео польотуhttps://racurs.ua/ua/n153700-mask-zapustyv-kosmichnyy-korabel-spacex-na-mks-yaskravi-foto-i-video-polotu.htmlРакурс
Багаторазовий космічний корабель Crew Dragon компанії Ілона Маска SpaceX на борту з чотирма астронавтами відправився до Міжнародної космічної станції
У п’ятницю, 23 квітня, з майданчика Космічного центру NASA у Флориді стартувала місія SpaceX Crew 2. Запуск пілотованого космічного корабля Crew Dragon з допомогою ракети Falcon 9 відбувся о 12:49 (за київським часом).
Чотири астронавти з трьох країн у складі Crew-2 тепер прямують до МКС. Командиром корабля став фахівець з агентства NASA Шейн Кимбро. На борту також знаходяться пілот Меган Макартур (NASA), астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке, і астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Акіхіко Хосіде.
Вони змінять екіпаж МКС, який працював там з листопада 2020 року, та залишатимуться на МКС протягом 6 місяців.
В NASA показали трансляцію підготовчих заходів і старт космічної місії SpaceX Crew 2:
Через дев’ять хвилин три секунди після старту перша багаторазова ступінь ракети-носія Falcon 9 успішно сіла на плавучу платформу в Атлантиці. Про це повідомила компанія-розробник
SpaceX.
А вже через 12 хвилин після старту космічний корабель вийшов на задану орбіту і взяв курс на МКС.
Очікується, що Crew Dragon стикується з МКС 24 квітня. Корабель Crew Dragon-2 має повернутися восени, після 31 жовтня.
У цієї місії є кілька цікавих особливостей. Так, багаторазова стартова капсула корабля вже вдруге полетить на МКС. У травні минулого року вона використовувалася під час тестового
польоту Crew Dragon з двома астронавтами на борту.
А багаторазову першу ступінь ракети-носія Falcon 9 використовують вже вчетверте.
Запуск SpaceX Falcon 9 видно над Шарлоттою, Північна Кароліна: