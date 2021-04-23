Масштабное ДТП со взрывом и жертвами произошло под Киевом. Фото: dtp.kiev.ua

https://racurs.ua/n153702-masshtabnoe-dtp-so-vzryvom-i-jertvami-pod-kievom-popalo-na-video.html

Ракурс

Масштабное дорожно-транспортное происшествие со взрывом газового баллона произошло под Киевом на Варшавской трассе.

Авария произошла утром 23 апреля неподалеку от Ворзеля на трассе Киев-Чоп. В результате столкновения двух легковушек пострадали люди, по меньшей мере один человек погиб. Об этом сообщают сообщества dtp.kiev.ua и «Киев оперативный» в Facebook.

Предварительно известно, что легковой автомобиль Geely на полном ходу влетел в заднюю часть легкового автомобиля Daewoo, в результате чего водителя отбросило на заднее сиденье и он потерял сознание. От удара машины разбросало по дороге, а Daewoo влетела в отбойник. В результате столкновения деформировался баллон с газовым оборудованием и прогремел взрыв. Водитель поврежденной машины сгорел заживо. Пожар удалось ликвидировать спасателям, но водителя не спасли.

Правоохранители пытаются выяснить, кто именно из водителей нарушил правила дорожного движения. По факту столкновения машин следователи должны открыть уголовное производство.

Напомним, в Николаевской области микроавтобус Fiat столкнулся с почтовым фургоном грузовика Foton Kobalt. В микроавтобусе перевозили тела умерших от COVID-19, водитель буса погиб.