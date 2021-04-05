Дети-сироты против страховой компании: дух и буква закона

Страхование ДТП. Фото pixabay

https://racurs.ua/2841-deti-siroty-protiv-strahovoy-kompanii-duh-i-bukva-zakona.html

Ракурс

«Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне», — писал Иммануил Кант.

На днях Верховный суд рассмотрел одно очень интересное дело, заставляющее задуматься о том, что важнее — дух или буква закона, формальные требования или тот самый «моральный закон», о котором говорил немецкий философ.

Что такое верховенство права? В окончательном решении ВС по этой трагической истории есть интересные слова: «Одним из проявлений верховенства права является то, что право не ограничивается только законодательством как одной из его форм, а включает и другие социальные регуляторы».

История, рассказывающая, как двое детей сражались против гиганта страхового бизнеса, — как раз об этом.

ДТП на Одесской трассе

Трагедия произошла непоздним летним вечером 2014 года на трассе Одесса—Киев. Автомобиль BMW, за рулем которого находился человек с приличным, между прочим, водительским стажем, был не в лучшем состоянии. Подтекал один из задних амортизаторов, из-за постоянной «болтанки» задние шины неравномерно стерлись, и авто плохо держало дорогу. По правилам дорожного движения, ездить на таком автомобиле запрещено. Но кто проверяет? Водитель ехал себе в сторону Киева по левой полосе, даже не думая прижиматься к обочине, на своем ведре с гвоздями. Недалеко от Белой Церкви он на повороте решил обойти слева «КамАЗ»…

…По словам одного из свидетелей ДТП, все случилось в считанные секунды: BMW обогнал грузовик, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «Хюндаем», двигавшимся со скоростью примерно 80 километров в час. Свидетелю повезло — его спидометр показывал километров 60, «Хюндай» обогнал его, и буквально сразу же произошла трагедия.

Сам водитель BMW на суде говорил, что в этот момент у него случилось некое помрачение сознания, и в себя он пришел уже в больнице. Экспертиза показала, что виновник аварии был трезв.

В «Хюндае» ехала семейная пара. Муж погиб на месте, жена скончалась в реанимации ближайшей больницы. Обоим было слегка за тридцать. Сиротами остались двое мальчиков, старшему из которых было 14 лет.

Суд над водителем BMW состоялся в конце декабря 2014 года, мужчина был приговорен по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины к семи годам лишения свободы. Кроме того, тетя осиротевших детей выставила (и совершенно справедливо) требования компенсировать материальный и моральный ущерб. Часть его (47 тыс. грн) виновник трагедии заплатил сразу, а гражданский иск сестры погибшего отца детей был удовлетворен частично: всего материального и морального ущерба «набежало» на 380 тыс. грн.

Сумма не такая уж и огромная, учитывая, во сколько сейчас обходится содержание детей. Но тетя двоих сирот рассчитывала еще и на деньги, которые должна была выплатить им страховая компания.

И тут началась совершенно другая история.

Страховая: Деньги? Нет, не выплатим

Когда случилось страшное ДТП, гражданско-правовая ответственность водителя неисправного автомобиля была застрахована в страховой компании «Оранта»: в пункте 4 полиса была предусмотрена страховая сумма в размере 100 тыс. грн на одного потерпевшего.

В марте следующего 2015 года дед осиротевших мальчиков написал заявление в страховую компанию, требуя возмещения ущерба. В июне «Оранта» ответила отказом на том основании, что автомобиль был застрахован в другой компании предыдущим владельцем. Тогда уже тетя мальчиков обратилась в эту самую другую компанию, и там ответили письмом в сентябре 2015-го: они заключали договор с предыдущим владельцем авто, тот им не пользовался, а в день трагедии и вовсе находился в больнице. В целом в момент заключения договора с «Орантой» на злосчастный автомобиль BMW было заключено всего пять (не считая последнего) страховых полисов. Договор с «Орантой» был самым свежим, подписанным в марте 2014 года.

Тогда тетя двоих детей обратилась в суд. Но споры в наших судах тянутся годами, и в конце 2017-го в судебной тяжбе ее сменил старший мальчик, которому на тот момент уже исполнилось 18. Между тем исковые требования постоянно уточнялись. В итоге юноша настаивал на том, что страховая компания «Оранта» должна выплатить ему и брату по 50 тыс. грн за каждого из погибших родителей, всего, стало быть, 200 тыс.

Один из районных судов столицы иск удовлетворил. Однако гигант страхового бизнеса посчитал, что платить сиротам — слишком накладно, и подал апелляционную жалобу. В ней говорилось, что предыдущий владелец был и остается владельцем автомобиля, и он заключал договоры с другими страховыми компаниями. А злосчастный виновник ДТП скрыл от «Оранты» то, что автомобиль уже был застрахован другими лицами.

Апелляционный суд столицы оставил жалобу страховиков без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений. В решении сказано, что и первая, и апелляционная инстанции руководствовались «положениями справедливости добросовестности и разумности», а попросту говоря, здравого смысла. Страховики упирали на то, что предыдущий владелец оставался владельцем (а новый, скорее всего, ездил по генеральной доверенности. — Авт.). Однако этот новый владелец заключил договор с «Орантой», он был виновником ДТП. Какая страховая компания должна выплачивать компенсацию? Ответ очевиден.

Маленькая, но красноречивая деталь: в апелляционной жалобе «Оранты» были и доводы о том, что если уж и выплачивать компенсацию, то не больше 43 848 грн. Действительно, в Законе Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» есть такая сумма, но это минимальная определенная законом сумма за смерть потерпевшего, 36 минимальных месячных зарплат, установленных законом на день страхового случая.

Идеология справедливости

Упорные страховики решили бодаться с двумя сиротами, ребенком и только-только вставшим на ноги юношей, до конца и подали кассационную жалобу в Верховный суд.

Аргументы те же: на момент ДТП на автомобиле висели шесть договоров страхования гражданско-правовой ответственности, из них действителен только первый, заключенный с предыдущим владельцем, а остальные договоры не в счет.

Скажем сразу: на днях представители страховой компании окончательно проиграли дело.

Компании, страхующие наземные транспортные средства, являются обязательными членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ). В этом деле, согласно данным из централизованной базы данных МСТБУ, на момент составления договора с «Орантой» была информация об автомобиле BMW с одним и тем же номером, но от разных владельцев. Ситуация довольно обычная: автомобиль покупается по генеральной доверенности, фактический новый владелец покупает страховой полис, а старый, заключенный предыдущим владельцем, остается действительным. Новый владелец о старых договорах не знает.

Продажа машины по так называемой генеральной доверенности — отдельная огромная тема. В данном же случае Верховный суд решил, что осиротевшие дети правы в своих требованиях, и оставил в силе решение районного суда. Теперь страховая компания «Оранта» должна выплатить им 200 тыс. грн.

…В решении ВС есть очень интересный вывод, опирающийся на решение КСУ от 2 ноября 2004 года: «Одним из проявлений верховенства права является то, что право не ограничивается только законодательством как одной из его форм, а включает и другие социальные регуляторы, в частности нормы морали, традиции, обычаи и т.д., которые легитимированы обществом и обусловлены исторически достигнутым культурным уровнем общества. Все эти элементы права объединяются качеством, отвечающим идеологии справедливости, идее права, которая в значительной степени была отображена в Конституции Украины. Такое понимание права не дает оснований для его отождествления с законом, который иногда может быть и несправедливым, в том числе ограничивать свободу и равенство личности. Справедливость — один из основных принципов права, является решающей в определении его как регулятора общественных отношений, одним из общечеловеческих измерений права».

P.S. Осиротевшие дети получат свои деньги как раз тогда, когда истечет срок заключения человека, ставшего невольным убийцей их родителей. По большому счету, его жизнь тоже сломана этим ДТП. Не надо ездить на неисправных автомобилях, не надо нарушать правила дорожного движения. Потому что платить за это иногда приходится слишком дорого, и двести тысяч, за которые так отчаянно билась страховая компания, — это ничто по сравнению с тем, что потеряли все участники этой истории.